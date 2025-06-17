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16:29, 17 июня 2025Ценности

Врач назвал приводящую к слепоте популярную бьюти-процедуру

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи: Наращивание ресниц приводит к слепоте
Мария Винар

Фото: Unsplash

Американский врач-гастроэнтеролог Саураб Сетхи, прошедший обучение в Гарвардском университете, назвал приводящую к слепоте популярную бьюти-процедуру. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Наращенные ресницы становятся все более популярными, но клей для них часто содержит формальдегид, который может вызывать аллергические реакции, истончение и необратимую потерю натуральных ресниц», — заявил медик.

По его словам, применение клея в редких случаях может привести к потере зрения. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, специалист порекомендовал избегать наращивание ресниц или использовать средство без формальдегида в составе.

Ранее хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган предупредил об опасности расчесывания мокрых волос. Тогда эксперт отметил, что данная манипуляция может спровоцировать облысение.

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