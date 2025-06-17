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09:59, 17 июня 2025Бывший СССР

ВСУ попытались десантироваться на побережье Херсонской области

ВСУ попытались десантироваться в районе Тендровской косы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались десантироваться в районе Тендровской косы на побережье Херсонской области в количестве до восьми катеров. Об этом заявил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Российские войска заметили приближение катеров и поразили один из них ударным дроном «Ланцет», а другой стрелковым оружием. После этого, как сообщается, отряды ВСУ отступили. Авторы канала подчеркивают, что у украинских войск есть множество катеров различных типов.

Они добавили, что около Очакова базируются силы специальных операций ВСУ «Юг» и тактическая группа «Гаруда» — подразделение, специально созданное для операций в Черном море.

Ранее российский расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области. Отмечается, что пункт располагался в заброшенном доме.

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