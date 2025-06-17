Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

Задержанных в Ельце цыганских баронов отпустили из полиции

Задержанных в Липецкой области цыганских баронов отпустили из полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в отделение были доставлены 56 человек и составлено 37 протоколов по статье о мелком хулиганстве. Никто из задержанных арестован не был. Каждый заплатил штраф одну тысячу рублей.

Задержания произошли в момент сходки цыганских баронов возле города Елец. У оперативников была информация, что главы цыганских таборов приехали к некоему Бахтияру в село Ключ Жизни, чтобы обсудить распределение наркорынка и сферы влияния в центральном федеральном округе. Полицейским сообщили, что на сходку некоторые бароны могут явиться с огнестрельным оружием.