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18:35, 17 июня 2025Силовые структуры

Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

Задержанных в Ельце цыганских баронов отпустили из полиции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задержанных в Липецкой области цыганских баронов отпустили из полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в отделение были доставлены 56 человек и составлено 37 протоколов по статье о мелком хулиганстве. Никто из задержанных арестован не был. Каждый заплатил штраф одну тысячу рублей.

Задержания произошли в момент сходки цыганских баронов возле города Елец. У оперативников была информация, что главы цыганских таборов приехали к некоему Бахтияру в село Ключ Жизни, чтобы обсудить распределение наркорынка и сферы влияния в центральном федеральном округе. Полицейским сообщили, что на сходку некоторые бароны могут явиться с огнестрельным оружием.

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