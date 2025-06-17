Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов

BMJ: Прием противозачаточных таблеток с дезогестрелом повышает риск менингиомы

Длительный прием противозачаточных таблеток с дезогестрелом может незначительно повышать риск развития доброкачественной опухоли мозга — менингиомы. К такому выводу пришли исследователи Французского агентства по лекарственным средствам, проанализировав данные более 92 тысяч женщин. Результаты исследования опубликованы в The BMJ.

Менингиомы обычно не злокачественны, но могут вызывать неврологические нарушения и требуют хирургического вмешательства. Ученые обнаружили, что среди женщин, принимавших дезогестрел непрерывно более пяти лет, риск развития опухоли составил примерно 1 случай на 17 тысяч — против 1 на 67 тысяч при более коротком приеме.

Риск исчезает спустя год после прекращения приема препарата. Это открывает возможность отказаться от операции, если опухоль связана именно с приемом гормона. При этом аналогичный препарат левоноргестрел, как показало исследование, не связан с повышением риска даже при длительном применении.

Авторы подчеркивают: длительный прием дезогестрела требует осторожности и регулярного контроля. Врачи призывают не паниковать, а обсуждать выбор контрацептива со специалистом.

Ранее ученые сообщили об успешных испытаниях первого негормонального контрацептива для мужчин. Препарат YCT-529, разработанный Университетом Миннесоты, показал 99-процентную эффективность, не затрагивая гормональный фон.