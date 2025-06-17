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10:29, 18 июня 2025Забота о себе

Женщинам объяснили тягу к сладостям во время менструации

Врач Бербелл посоветовала заменить сладости во время менструации на авокадо
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что у многих женщин во время менструации появляется тяга к сладостям. В беседе с изданием Vanitatis она объяснила, почему так происходит.

Как отметила Бербелл, во время менструации женский организм требует не сладостей, а недостающих ему питательных веществ, которые могли бы облегчить дискомфорт. Так, в шоколаде содержатся триптофан и магний. Они улучшают настроение и облегчают боль, заявила медик.

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Однако существуют альтернативы сладостям для тех женщин, которые боятся набрать вес. Она посоветовала заменить их на йогурт, овсяную кашу, бананы, какао, миндаль, лосось, авокадо и грецкие орехи. В этих продуктах тоже в большом количестве содержатся триптофан и магний, уточнила Бербелл.

Ранее гинеколог Ольга Каплина назвала женщинам убивающие здоровье ошибки. По ее словам, никогда не стоит терпеть боль во время менструации.

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