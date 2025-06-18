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07:47, 18 июня 2025Силовые структуры

11-летний школьник выстрелил в мужчину в российском городе

11-летний школьник от испуга выстрелил в мужчину из пневмата в Междуреченске
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

11-летний школьник выстрелил в мужчину из пневмата. Все произошло после посещения парка аттракционов в Междуреченске, куда стрелок приехал в компании еще трех подростков из Мысков, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Пневматический пистолет мальчику дал его старший товарищ, которому 16 лет, он купил его в целях самообороны. Когда компания возвращалась на автовокзал, они повздорили с 41-летним прохожим, школьник испугался и нажал на спуск. Очевидцы вызвали на место происшествия полицейских и скорую помощь, в то время как подростки сбежали и уехали домой на автобусе.

Позднее с ними провели разговор инспекторы по делам несовершеннолетних. Родителей подростка, которому принадлежит пистолет, а также стрелявшего мальчика привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. Пострадавшего мужчину также могут наказать за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

Ранее в Перми 10 мужчин устроили потасовку со стрельбой на парковке. Они попали на видео.

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