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11:31, 18 июня 2025Забота о себе

32-летний тренер проспал сутки и оказался серьезно болен

32-летний тренер Брэдли Роуз из Англии пережил инсульт
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер и актер Брэдли Роуз из Англии пережил инсульт в 32 года и рассказал о своем опыте. Его историю приводит издание Metro.

По словам Роуза, он почувствовал мучительную головную боль по дороге на кинопробы в январе 2019 года. Мужчина не пошел домой, но на пробах не смог вспомнить ни одной из своих реплик. «Все, чего я хотел — это пойти домой и поспать, но не мог вспомнить, где я живу или как туда добраться. В конце концов я позвонил жене, и она рассказала мне, как сесть на поезд и вернуться домой», — вспомнил он. По возвращении мужчина проспал сутки.

Однако после пробуждения спутанность речи вернулась. Роуз переживал, что его серьезное состояние может быть вызвано инсультом, но до конца не верил в это, потому что вел здоровый образ жизни. «Я сдал ряд анализов и сделал МРТ. Оказалось, что моя головная боль на самом деле была инсультом и что у меня врожденный порок сердца, называемый дефектом межпредсердной перегородки», — рассказал он.

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Мужчине сделали операцию, и к октябрю 2020 года он стал чувствовать себя лучше: снова занялся спортом, речь вернулась в норму, память улучшилась. Сейчас Роуз вернулся к тренерской деятельности. Он также снимается в кино и призывает молодых людей не игнорировать тревожные симптомы вроде внезапной головной боли.

Ранее специалисты уже предупреждали о связи продолжительного сна с риском инсульта. В шестилетнем исследовании выяснилось, что дневной сон продолжительностью 90 минут и более, а также ночной сон дольше девяти часов, могут значительно повысить вероятность инсульта.

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