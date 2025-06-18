Атаки Израиля назвали стимулом Ирана для ускорения создания ядерного оружия

Guardian: Израильские удары не положили конец ядерной программе Ирана

Израильские удары не положили конец ядерной программе Ирана или его ядерным амбициям. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, всего за несколько дней войны Израиль ликвидировал более десятка ведущих иранских ученых-ядерщиков, уничтожил большую часть высшего военного руководства и нанес удары по ключевым объектам ядерной программы.

«Это стало мощной демонстрацией военного и разведывательного превосходства Израиля, но не нанесло критического ущерба территориально разбросанной и тщательно защищенной ядерной программе Ирана, с чем согласны израильские военные командиры и международные эксперты по ядерному нераспространению», — говорится в материале.

Утверждается, что вместо того, чтобы сдержать распространение ядерного оружия, авантюра Израиля может подтолкнуть Иран к ускорению усилий по созданию ядерного оружия. По словам западного военного чиновника, имеющего опыт работы в ближневосточном регионе, атаки Израиля действительно могут стать стимулом для распространения ядерного оружия. «Мое личное мнение таково, что если после этого у них [Ирана] будет такая возможность, они будут действовать так быстро, как только смогут, чтобы получить ядерное оружие», — сказал он.

Ранее стало известно, что у Израиля заканчиваются комплексы противоракетной обороны «Стрела». Отмечается, что это вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности.