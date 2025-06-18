Автор песен Пугачевой раскритиковал молодых артистов

Александр Шаганов заявил об отсутствии искренности в современных треках

Поэт Александр Шаганов, известный написанием хитов для Аллы Пугачевой и группы «Любе», оценил песни молодых исполнителей. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

По словам Шаганова, современные треки создаются на день-два, а потом их все забывают.

«На смену одним однодневным песням приходят другие, утрачено то, что называется исповедальностью, искренностью. Утрачена ритмика, потеряны рифмы и образность», — поделился своими переживаниями артист.

Александр считает, что артистам нового поколения стоит ориентироваться на традиционную музыку и композиции авторов-сочинителей прошлого.

Ранее стало известно, что продюсер Дзюник назвал новые песни Аллы Пугачевой попыткой доказать патриотизм. По его словам, артистка вряд ли будет каяться ради возвращения в Россию.