Бывший офицер разведки США Кофлер пьяной подключилась к интервью на Fox News

Бывший офицер военной разведки США Ребекка Кофлер в пьяном виде рассказала о своих эмоциях от военного парада в США в прямом эфире американского телеканала Fox News. Об этом сообщает издание TMZ.

Во время прямого включения Кофлер успела похвалить прошедший 14 июня парад в честь 250-летия армии США, однако она заметно путалась в словах, а ее речь была медленной и временами неразборчивой. Спустя полторы минуты ведущие телеканала Лоренс Джонс и Эмили Компаньо были вынуждены прервать интервью.

Издание обратило внимание, что незадолго до своего эфира Кофлер опубликовала в социальной сети X фотографию бутылки шампанского. Сама бывшая разведчица назвала ложными обвинения в том, что она была пьяной в прямом эфире, и заявила, что причиной плохого качества интервью стало медленное подключение к интернету.

Ранее сообщалось, что живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что в Москве ездила за рулем в нетрезвом виде. Она добавила, что также давала взятки.

