Дуров заявил о равных правах его детей на наследство

Le Point: Дуров выделил наследство детям, родившимся от его донорской спермы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Le Point.

Как уточнил бизнесмен, он желает, чтобы его дети жили как обычные люди, «строили себя, учились доверять себе, умели творить, не зависели от банковского счета». Он выделил долю каждому из них.

«Я хочу ясно дать понять, что я не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто является результатом моей донорской спермы. Они все мои дети, и все будут иметь одинаковые права», — указал он.

По словам Дурова, меньше всего он хочет, чтобы после его смерти «они разорвали друг друга на части».

Ранее Дуров узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей.