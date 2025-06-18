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17:48, 18 июня 2025Спорт

Еще одна международная федерация отказалась допустить россиян к Олимпиаде-2026

Международная федерация санного спорта отказалась допустить россиян к Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) отказался допустить российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

Конгресс проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям. Таким образом, отечественные спортсмены пропустят олимпийские квалификационные турниры. В FIL заявили, что решение было принято ради проведения честных и безопасных Игр.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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