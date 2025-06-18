Политолог оценила сроки конфликта Израиля и Ирана

Политолог Раванди-Фадаи: Затяжной конфликт Израиля и Ирана маловероятен

Сценарий затяжного конфликта между Израилем и Ираном маловероятен. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила старший научный сотрудник и руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

«Самый маловероятный сценарий — затяжная война, которая будет длиться несколько месяцев», — подчеркнула она.

По словам политолога, против затяжного конфликта выступают израильские избиратели. Они рассчитывают на быструю и эффектную победу, а властям Израиля приходится учитывать мнение граждан при планировании операции.

При этом гораздо более вероятным является усиление израильских ударов или проведение операции с нынешним масштабом, но в течение двух-трех недель, считает эксперт.

Ранее профессор Монреальского университета Яков Рабкин назвал условие применения Израилем ядерного оружия. Он не исключил его использования в случае, если израильские военные станут терпеть поражение.