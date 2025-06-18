Фигура 50-летней телеведущей в бикини на фото папарацци разозлила публику

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен в откровенном виде попала в объективы папарацци и разозлила публику. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 50-летнюю знаменитость на пляже в Майами-Бич, штат Флорида, США. Так, она предстала перед камерами в черно-розовом бикини люксового бренда Versace, стоимость которого составляет 950 долларов (74,9 тысячи рублей), и черных солнцезащитных очках. При этом ее внешний вид дополнили массивные серьги и золотая цепь на талии.

Читатели портала, рассмотрев опубликованные кадры, уличили Пиппен в пластике. Ранее знаменитость высказывалась о том, что она добилась такой фигуры с помощью упражнений. «Это тело ужасно», «Какая лгунья. Все ее лицо тоже имплант, а перекаченные губы — это ужасное зрелище», «Пластика в ней больше, чем в центре переработки отходов», «Она яркий пример неудачной пластической хирургии», «Она такая отвратительная и отчаянно нуждается во внимании», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week.