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10:31, 18 июня 2025Ценности

Гостям ПМЭФ подадут конину за 12 тысяч рублей

Гостям ПМЭФ подадут обеденные сеты с кониной и лососем за 12 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Корреспонденты РИА Новости раскрыли варианты обедов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пост опубликован в Telegram-канале издания.

Так, в одном из ресторанов обед обойдется гостям в 12 тысяч рублей. На выбор представлены четыре варианта сетов: в одном из них посетителям подадут филе томленой конины и кыстыбай с картофелем, а также суп-лапшу с курицей, десерт и любой напиток. Во втором варианте представлены манты, харчо и салат с ростбифом из конины.

При этом два последних сета оказались рыбными — в них вошли блюда с лососем, палтусом, крабом и тунцом. Кроме того, в четвертом варианте гости смогут попробовать сливочную уху из форели.

Ранее в июне сообщалось, что самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей.

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