Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: Из-за атаки ВСУ повреждена крыша дома и авто

Из-за атаки Вооруженных сил Украны (ВСУ) на Орловскую область в регионе оказались повреждены дом и автомобиль. Подробности о попытке атаки рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Уточненная информация о ночной атаке — в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт», — сообщил Клычков.

По его словам, никто не пострадал. На месте падения обломков ведутся работы по устранению последствий атаки ВСУ.

По данным Минобороны, над Орловской областью за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь сбили 48 дронов. Помимо Орловской области, под удар попали Белгородская, Тульская, Курская, Брянская, Калужская и Липецкая области, а также Московский регион.