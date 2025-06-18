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09:38, 18 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: Из-за атаки ВСУ повреждена крыша дома и авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Из-за атаки Вооруженных сил Украны (ВСУ) на Орловскую область в регионе оказались повреждены дом и автомобиль. Подробности о попытке атаки рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Уточненная информация о ночной атаке — в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт», — сообщил Клычков.

По его словам, никто не пострадал. На месте падения обломков ведутся работы по устранению последствий атаки ВСУ.

По данным Минобороны, над Орловской областью за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь сбили 48 дронов. Помимо Орловской области, под удар попали Белгородская, Тульская, Курская, Брянская, Калужская и Липецкая области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
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