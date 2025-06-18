Итальянский журналист Лучиди назвал слова об изоляции России пропагандой Запада

Слова об изоляции России — это пропаганда Запада, состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) тому подтверждение, рассказал шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал слова об изоляции России фейком. «Это пропаганда Запада сказала, что есть изоляция России. Россия без стран, которые хотят быть друзьями, Россия без важных людей, которые хотят инвестировать — это все ложь», — высказался он.

Журналист добавил, что средства массовой информации работают в РФ свободно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такое государство, как Российская Федерация.