Япония переведет Украине миллиарды долларов из российских активов

Ермак сообщил о скором переводе Японией Киеву $3,3 млрд из российских активов

Украина вскоре получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в целом объем помощи Украине от Японии уже превысил 12 миллиардов долларов. На полях саммита G7 в Канаде Зеленский провел встречу с премьером Японии Сигэру Исибой, где поблагодарил за системную поддержку.

В свою очередь, Исиба подтвердил, что устойчивый мир возможен только при восстановлении территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили потребности Киева в дронах, системах ПВО и защите объектов энергетики от ударов. Достигнуты договоренности о сотрудничестве в производстве беспилотников и японских инвестиций, а также об участии Токио в восстановлении Украины.

В декабре премьер-министр республики Денис Шмыгаль рассказал, что за последние два месяца 2024 года Япония перевела Киеву помощь в размере 1,2 миллиарда долларов.