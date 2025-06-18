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21:06, 18 июня 2025Из жизни

Крокодил растерзал купавшуюся женщину

В Индии крокодил убил женщину, купавшуюся в реке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Desmond Boylan / Reuters

В Индии крокодил растерзал женщину. Об этом пишет New Indian Express.

Трагический инцидент произошел в национальном парке Бхитарканик, когда 45-летняя Каджал Моханти рано утром купалась в реке Кхарасрота. Хищник утащил ее под воду на глазах у других женщин. Наполовину съеденное тело нашли в тот же день в ходе поисковой операции.

Это уже 11-е нападение крокодилов с летальным исходом, произошедшее в окрестностях заповедника за последние 22 месяца. Лесной департамент установил ограждения вокруг 120 речных купален, но местные жители часто игнорируют правила безопасности.

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Семье погибшей выплатят компенсацию в размере миллиона рупий (около 900 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Нападение произошло, когда она готовила обед.

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