Лесовоз сорвался с моста в российском регионе

В Удмуртии лесовоз упал с моста, водителя зажало в кабине

В Удмуртии лесовоз сорвался с моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

На фотографиях с места происшествия видно лежащий на боку в низине тягач. Прицеп частично погружен в воду. Вероятно, большегруз шел порожняком — следов груза на снимках нет.

После падения водителя зажало в кабине. На помощь ему пришли спасатели. Они передали россиянина бригаде скорой помощи.

Ранее похожий случай произошел в Дагестане, где КамАЗ упал с моста в реку. Это произошло из-за лопнувшего колеса. Что стало причиной происшествия в Удмуртии, не сообщается.