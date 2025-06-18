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13:19, 18 июня 2025Россия

Лесовоз сорвался с моста в российском регионе

В Удмуртии лесовоз упал с моста, водителя зажало в кабине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Ижевск с огоньком»

В Удмуртии лесовоз сорвался с моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

На фотографиях с места происшествия видно лежащий на боку в низине тягач. Прицеп частично погружен в воду. Вероятно, большегруз шел порожняком — следов груза на снимках нет.

После падения водителя зажало в кабине. На помощь ему пришли спасатели. Они передали россиянина бригаде скорой помощи.

Ранее похожий случай произошел в Дагестане, где КамАЗ упал с моста в реку. Это произошло из-за лопнувшего колеса. Что стало причиной происшествия в Удмуртии, не сообщается.

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