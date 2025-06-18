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14:31, 18 июня 2025Забота о себе

Людей с тремя заболеваниями предостерегли от приема ибупрофена

Врач Рохас призвал отказаться от приема ибупрофена при обезвоживании
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: James Yarema / Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас предостерег людей с тремя заболеваниями от приема ибупрофена — популярного лекарства, которое имеется практически в каждой домашней аптечке. Его слова приводит издание Vanitatis.

Как отметил Рохас, от ибупрофена стоит отказаться при неконтролируемой гипертонии. Еще одним противопоказанием является обезвоживание организма. Кроме того, по словам специалиста, данный препарат опасен при алкоголизме.

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Также медик призвал не принимать ибупрофен, если после этого запланированы интенсивные физические нагрузки. В заключение Рохас заявил, что даже здоровым людям не стоит пить это лекарство более трех дней подряд без согласования с врачом.

Ранее Рохас рассказал о запрещенных к приему перед тренировкой лекарствах. По его словам, нестероидные противовоспалительные средства увеличивают риск сердечного приступа во время физических упражнений.

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