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22:04, 18 июня 2025Мир

МАГАТЭ назвало последствия удара по АЭС в Иране

МАГАТЭ: Удар по АЭС в Иране может вызвать больше загрязнения, чем ядерный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Чудаков

Михаил Чудаков. Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Удар по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране может вызвать больше радиоактивного загрязнения, чем ядерный взрыв. Об этом сообщил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков в беседе с РИА Новости.

«Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции», — сказал он.

Чудаков подчеркнул, что АЭС «Бушер» уже подвергалась атаке ранее, во время ирано-иракской войны. «Благо, топлива тогда не было еще внутри, поскольку стройка не была завершена и брошена немецкой компанией, которая начинала [строительство]», — отметил он.

14 июня в иранском городе Бушер, где при участии России строится атомная электростанция, заметили поднимающийся столб дыма.

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