Депутат Госдумы Миронов: Встреча G7 в Канаде закончилась для Зеленского ничем

Встреча «Большой семерки» (G7) в Канаде закончилась очень показательно — ничем, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

«Особенно для главной "шестерки" — [президента Украины Владимира] Зеленского, который мчался через океан, чтобы выпросить у [лидера США Дональда] Трампа оружие, но не смог выпросить даже встречу с ним», — оценил он итоги мероприятия.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. Трамп покинул мероприятие в Канаде раньше срока b затмил сам факт участия в нем Зеленского.