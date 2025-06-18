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21:12, 18 июня 2025Мир

В Госдуме оценили итоги встречи G7 для Украины

Депутат Госдумы Миронов: Встреча G7 в Канаде закончилась для Зеленского ничем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Встреча «Большой семерки» (G7) в Канаде закончилась очень показательно — ничем, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

«Особенно для главной "шестерки" — [президента Украины Владимира] Зеленского, который мчался через океан, чтобы выпросить у [лидера США Дональда] Трампа оружие, но не смог выпросить даже встречу с ним», — оценил он итоги мероприятия.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. Трамп покинул мероприятие в Канаде раньше срока b затмил сам факт участия в нем Зеленского.

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