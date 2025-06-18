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08:08, 18 июня 2025Наука и техника

На Солнце ночью произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла ночью на Солнце
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout via Reuters

Мощная вспышка произошла ночью на Солнце. Об этом проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце около часа ночи по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Предварительный балл события — X1.2», — отметили ученые.

Как уточняется, максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени. Она произошла в области № 4114, в которой 15 и 16 июня, были две самых крупных вспышки июня.

Предыдущие активности сопровождались крупными выбросами массы, однако их траектории движения прошли выше плоскости расположения планет.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка. Уточнялось, что масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

4 июня закончилась, магнитная буря, длившаяся почти 70 часов. Череда магнитных бурь началась 28 мая этого года.

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