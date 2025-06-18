На Украине заявили о продвижении ВС России в Сумской области

Deep State: ВС России продвинулись в Сумской области у Юнаковки

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Сумской области у Юнаковки. Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Российские войска продвинулись около Юнаковки Сумской области, а также в двух местах к югу от Константиновки», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в Сумскую область.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.