Крупный консорциум начал готовить иск к Украине из-за атак дронов

«Известия»: КТК готовит иск к Украине в связи с атакой на «Кропоткинскую»

После атаки дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил процедуру подачи иска к Украине. Об этом заявил гендиректор КТК Николай Горбань. Его процитировали «Известия».

Он уточнил, что консорциум не может обратиться в международный суд напрямую, так как не располагает необходимым для этого юридическим статусом. Однако в КТК решили воспользоваться предусмотренным механизмом подачи иска. По словам Горбаня, организаторы атаки беспилотников на станцию намеревались не только нанести инфраструктурный урон, но и погубить ее персонал.

В конце мая КТК объявил о запуске в работу с 23 мая нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на Кубани, которая в феврале подверглась ударам беспилотников ВСУ. Тогда объекту были нанесены серьезные повреждения, и он вышел из эксплуатации. В результате, пока шли восстановительные работы, прокачка казахстанской нефти падала примерно на треть.