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19:23, 18 июня 2025Наука и техника

Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

Nat Astron: Глиняные слои могли быть местом зарождения жизни на древнем Марсе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 3000ad / Shutterstock / Fotodom  

Ученые выяснили, что толстые слои марсианской глины могли быть безопасным и стабильным местом для появления жизни в далеком прошлом. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, такие участки глины формировались миллиарды лет назад рядом с озерами — в условиях, где было много воды и почти не происходило изменений рельефа.

Исследователи проанализировали данные с орбитального спутника NASA и обнаружили, что большинство глинистых участков находятся в низинах, рядом с бывшими озерами, но не в местах, где ранее бурно текли реки. Это указывает на то, что глина формировалась в стабильных, спокойных водоемах, где шли химические процессы, способствующие ее образованию и долговременному сохранению.

Также ученые считают, что из-за этого глина могла «забирать на себя» воду и химические вещества, не давая им вступать в реакции, которые на Земле образуют карбонаты — например, известняк. Это может объяснить, почему на Марсе так мало пород, которые обычно связаны с углекислым газом и водой.

Новые данные помогают лучше понять, каким был древний Марс, и почему он отличается от Земли. А главное — подсказывают, где на красной планете стоит искать следы возможной жизни.

Ранее ученые опровергли одну из главных гипотез о наличии воды на Марсе. Полосы, которые считались возможными следами текущей жидкости, на самом деле образуются из-за ветра и пыли.

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