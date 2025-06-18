Обыски в роскошном доме связанного с радикалами семейства показали на видео

Обыски в доме связанного с баталхаджинцами клана Эстамировых показали на видео

В Ингушетии обыски российских силовиков в роскошном особняке семейного клана Эстамировых, связанного с баталхаджинской террористической организацией (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах снятых на территории семьи виден огромный дом с просторным двором. Внутренние помещения обставлены дорогой и отделанной золотом и тканями мебелью. На второй этаж ведут деревянные лестницы.

Членов клана подозревают в финансировании членов террористической организации. Глава семейства Хамзат Эстамиров был доставлен на допрос.

Баталхаджинцы — религиозная группа в Ингушетии. В нее входят мусульмане, которые являются последователями шейха Батал-Хаджи Белхороева, основавшего идеологию в XIX веке. Баталхаджинцы считаются одним из самых могущественных и зарытых кланов Ингушетии. В 2024 году спецслужбы заявили о причастности радикалов к вооружению террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».