Российский спецназ пришел в особняк связанного с боевым крылом радикалов семейства

В Ингушетии спецназ обыскал дом связанного с боевым крылом семейства Эстамировых

Начало событий в новости Обыски в роскошном доме связанного с радикалами семейства показали на видео

В Ингушетии российский спецназ пришел с обыском в особняк связанного с баталхаджинской террористической организацией (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) семейства Эстамировых. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По его словам, правоохранители подозревают Эстамировых в финансировании членов террористической организации. Речь идет о главе семейства Хамзате Эстамирове, а также о Микаиле Хачубарове, Ибрагиме Эстамирове, Абдул-Мажите Албогачиеве и Абу Эстамирове. Отмечается, что Хамзат Эстамиров был доставлен на допрос.

Обыск у дома у подозреваемых прошел 18 июня. Тогда силовики обнаружили оружие и автомобильный парк, состоящий из восьми машин, среди которых есть Lexus и Range Rover.

По данным «РЕН ТВ», днем ранее бывший участник террористической группировки Шамиль Булгучев рассказал, что на него объявлена охота. Он заявил, что на него организовано покушение главой боевого крыла. Булгучев отметил, что именно Эстамиров занимался финансированием операции по охоте за ним.

Ранее, появилось видео обыска, проводимого российскими силовиками в роскошном особняке семейного клана Эстамировых.

