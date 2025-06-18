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18:07, 18 июня 2025Наука и техника

Определен неожиданный маркер шизофрении

Schizophr Bull: Частые грамматические ошибки могут быть признаком шизофрении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Люди с шизофренией значительно чаще сталкиваются с трудностями при построении и понимании грамматических конструкций. К такому выводу пришла международная группа ученых после анализа 45 исследований, охвативших почти 3000 человек. Результаты работы опубликованы в Schizophrenia Bulletin (Schizophr Bull).

Исследование показало, что шизофрения нарушает работу с синтаксисом сразу в двух направлениях: понимание и порождение речи. Пациенты испытывают сложности с восприятием сложных грамматических конструкций и построением развернутых высказываний. Это приводит к сбивчивой речи, грамматическим ошибкам и общей трудности в коммуникации. Авторы также заметили, что степень выраженности этих нарушений варьируется: у части больных грамматические сбои более выражены, что может говорить о наличии разных речевых профилей внутри группы.

Авторы подчеркивают, что нарушения грамматики проявляются независимо от пола, возраста, стадии болезни или других симптомов. Это говорит о том, что синтаксические трудности являются фундаментальной чертой шизофрении, а не ее побочным эффектом или следствием когнитивного снижения.

Ученые предлагают использовать грамматические особенности как маркер для раннего выявления заболевания. Кроме того, поскольку синтаксис поддается обучению, исследователи надеются, что языковая терапия и когнитивные тренировки, направленные на улучшение грамматических навыков, помогут людям с шизофренией лучше справляться с повседневным общением и социальной адаптацией.

Ранее специалисты выяснили, что ухудшение обоняния может быть важным предвестником серьезных проблем со здоровьем. У пожилых людей снижение способности распознавать запахи связали с повышенным риском смерти — особенно от деменции, болезней сердца и легких.

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