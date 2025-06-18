Россиян предупредили об опасной особенности паролей большинства пользователей сети

«Информзащита»: Более 60 процентов россиян используют повторяющиеся пароли

Активными пользователями интернета в России являются более 130 миллионов человек, из них 62 процента используют лишь от 1 до 4 уникальных паролей для всех аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах, интернет-магазинах и на других платформах, требующих аутентификацию. Об этом свидетельствуют данные «Информзащита», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

По статистике, среднестатистический россиянин имеет более 30 аккаунтов на различных платформах. Это могут быть социальные сети, мессенджеры, банковские аккаунты, маркертплейсы, рабочие порталы. При этом более 10 уникальных паролей используют не более 6 процентов пользователей, 32 процента имеют 5-10 паролей, а большинство ограничивается 1-4 комбинациями, выяснили эксперты. При этом в 2024 году в даркнете продавались базы данных с более чем 500 миллионами российских аккаунтов с паролями.

Количество сливов данных постоянно растет, в том числе в открытый доступ попадают и пароли пользователей. Цена на данные снижается, поэтому получить доступ к ним может все более широкий круг хакеров. Если человек использует один и тот же пароль для соцсети, рабочего аккаунта и банковского приложения — возможность потери ценной информации, средств и так далее кратно возрастает Павел Коваленко директор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита»

Помимо разнообразия символов важной характеристикой пароля является длина, которая вносит главный вклад в его сложность, указали специалисты. Так, оптимальный показатель — 12 и более символов, однако лишь около 17 процентов пользователей действительно используют такое количество знаков. Не менее важна частота смены комбинации на аккаунте, при этом лишь 15 процентов юзеров меняют ее раз в полгода и чаще.

Для обеспечения безопасности паролей эксперты холдинга рекомендуют использовать фразы из 4-5 случайных слов — она надежнее, и ее легче запомнить, чем короткий набор символов. Россиянам также посоветовали создавать сложные и длинные комбинации с буквами разных регистров, цифрами и специальными знаками. Кроме того, важно применять уникальные пароли для аккаунтов, которые используются регулярно. Не запутаться в комбинациях поможет менеджер паролей. Еще одно правило — регулярно менять защиту.

Ранее в МВД предупредили россиян о том, что злоумышленники начали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Афера заключается в том, чтобы жертва ввела в появившееся окно пароль из СМС и предоставила доступ к своему аккаунту на портале.

