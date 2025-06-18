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17:50, 18 июня 2025Из жизни

Пенсионер застрял в дорогом автомобиле на исторической лестнице

Пожилой итальянец выехал на Mercedes на Испанскую лестницу в Риме и застрял
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

80-летний житель Рима за рулем Mercedes-Benz A Class рано утром проехал по знаменитой Испанской лестнице. Об этом сообщает Associated Press.

Пожилой итальянец преодолел часть исторического памятника на дорогом автомобиле и застрял. В дело пришлось вмешаться полиции. В ходе задержания выяснилось, что пенсионер не был пьян. Несмотря на это, он не смог объяснить, что заставило его выехать на лестницу.

Mercedes сняли с лестницы с помощью крана. В полиции не стали уточнять детали происшествия, но отметили, что Испанская лестница всегда была предназначена только для пешеходов.

Один из самых узнаваемых памятников Рима уже становился местом подобных инцидентов. В 2022 году саудовец на арендованном автомобиле марки Maserati проехал по 135 ступеням и получил обвинения в повреждении культурного наследия.

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Испанская лестница была построена в 1720-х годах. Это популярное место для прогулок и съемок в центре Рима. Ее название связано с расположенным рядом посольством Испании при Святом Престоле.

Ранее в Бразилии пожарные спасли 78-летнего мужчину, застрявшего между стенами домов. Пенсионер оказался в ловушке, попытавшись вытащить оттуда курицу.

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