Перечислены ключевые модные тренды лета 2025 года

Who What Wear: Яркие сумки и одежда в клетку вошли в моду летом 2025 года

Модные редакторы Who What Wear перечислили ключевые тренды лета 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

Самым актуальным цветом обозреватели назвали пыльно-розовый, а актуальными принтами стали клетка и цветы. Кроме того, наблюдается спрос на вещи из полупрозрачного тюля и платья с рукавами-фонариками и объемными юбками, которые были особенно популярны в 1980-х годах. К тому же читателей призвали присмотреться к ярким сумкам.

Что касается базового гардероба, трендовыми остаются белые майки и брючные костюмы. В то же время балетки в текущем сезоне отошли на задний план, уступая обуви на каблуке. Отмечается, что в моду также вошли морской стиль и спортшик, который сочетает в себе спортивную одежду и предметы праздничного и повседневного гардероба.

Ранее в июне стилист Владислав Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба.