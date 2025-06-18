Под Москвой загорелся автосервис

В Подмосковье загорелся автосервис на площади 300 квадратных метров

Пожар произошел на автосервисе в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, огнем охвачено 300 квадратных метров. На снятом очевидцем снимке видно густой столб дыма, поднимающийся в небо.

Огонь может перекинуться на соседние строения, отмечает канал. На месте работают специалисты МЧС России. Сведений о пострадавших нет.

Утром 18 июня в Москве загорелся торговый центр «Метрополис». Из него были эвакуированы 30 человек. Пожар удалось быстро потушить, сведений о пострадавших не поступало.