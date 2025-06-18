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22:43, 18 июня 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об опасениях украинской молодежи

Подпольщик Лебедев: Украинская молодежь опасается понижения возраста мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал, что украинская молодежь опасается понижения возраста мобилизации.

Он отметил, что программа по привлечению молодых людей от 18 до 24 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалилась, поскольку не было потока желающих, несмотря на обещанные властями преференции.

Теперь, по словам Лебедева, молодежь, которой разрешен выезд за границу, уезжает под предлогом отдыха или обучения, и не собирается возвращаться, поскольку боится принудительного призыва.

«На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают», — заключил подпольщик.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности ВСУ ресурсами.

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