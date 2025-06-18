Появились подробности о жизни оскорбившей бойцов СВО блогерши

RT: На оскорбившую бойцов СВО блогершу неоднократно жаловались соседи

На оскорбившую бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине блогершу из Иркутска неоднократно жаловались соседи. Сейчас ее пытаются выселить из арендованной квартиры, пишет RT.

Хозяйка квартиры рассказала, что накануне, 17 июня, вместе с риелтором предложили квартирантке освободить квартиру, но та отказалась, заявив, что ей якобы негде жить.

«Говорит: "А что такого? Ну сказала и сказала". А это бросает тень на меня. Я педагог, веду "Разговоры о важном" и не позволю, чтобы в моей квартире жил такой человек», — отметила собеседница издания.

В квартиру блогерша заселилась буквально в мае 2025 года. Однако за это время на нее поступило немало жалоб от соседей. Согласно появившимся у издания подробностям о жизни россиянки в новом доме, та якобы устраивала дебоши, ломилась к соседям и затопила жильцов из квартиры этажом ниже.

«Она ходила по квартирам, просила детскую мочу — якобы лечить синяк (...) Мне приходится постоянно извиняться перед соседями», — рассказала арендодатель, добавив, что обратилась в полицию и к губернатору с просьбой помочь выселить квартирантку.

Ранее сообщалось о задержании блогерши при помощи спасателей. Женщина отказывалась открыть дверь силовикам, сославшись на сломанный замок, вела себя неадекватно и угрожала навредить себе.

На опубликованных в сети кадрах блогерша заявляла, что День России — «не заслуживающее гордости» событие. Кроме того, она сказала, что выпьет вина, если завтра станет известно о смерти всех участников СВО. Высказывания женщины сочли в СК подрывающими авторитет Вооруженных сил России. На допросе она отказалась извиняться за свои слова. Позднее появилась информация, что ее отправили на лечение в психоневрологический диспансер.