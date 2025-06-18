Взорванную дроном ВСУ машину обратившегося к Путину курского чиновника сняли на видео

Появились кадры поврежденного ударом ВСУ авто курского чиновника Гаркавенко

В сети появились кадры поврежденного автомобиля главы Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко, который получил несовместимые с жизнью травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Борисполье Белгородской области. Видеозапись с машиной чиновника, обращавшегося к президенту России Владимиру Путину, публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден взорванный дроном автомобиль, у которого повреждена передняя часть. Транспортное средство выброшено за пределы дороги.

Украина атаковала Борисполье Белгородской области во вторник, 17 июня. Тогда FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю, внутри которого за рулем находился глава Гончаровского сельсовета Гаркавенко. Чиновник, и его пассажир в результате удара не выжили. Курский губернатор Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, пообещал оказать семье чиновника всю необходимую помощь.

Гаркавенко, как стало известно впоследствии, ранее записывал видеообращение к Путину о необходимости услышать жителей Суджанского района. Экс-советник бывшего курского губернатора Роман Алехин рассказал, что о Гаркавенко Россия узнала из разговора с представителем администрации, в котором он «рассказал о проблемах с обороной и о том, что никто из чиновников и местных силовиков не хотел взять на себя ответственность и объявить эвакуацию».