Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России. Для этого он дождался отъезда президента США

Премьер Канады Карни жестко ответил на слова Трампа об исключении РФ из G8

Премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на слова президента США Дональда Трампа об исключении России из G8 («Большой восьмерки»). Как сообщило издание Politico, на прошедшей встрече лидеры G7 пытались угодить президенту США, избегали антироссийской риторики, а после отъезда Трампа заговорили.

Саммит G7 в канадском Кананаскисе завершился без единого заявления по Украине — главной причиной разногласий стала позиция Трампа. По данным издания, лидеры других стран «семерки» старались не провоцировать американского главу и всячески избегали жестких формулировок в отношении России.

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Как сообщается, главы государств дарили Трампу памятные сувениры и старались демонстрировать лояльность. Так, президент Европейского совета Антониу Кошта привез ему футболку с автографом Криштиану Роналду. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал поправлять Трампа, когда тот оговорился и заявил, что заключил сделку с Евросоюзом, хотя речь шла о Великобритании. Когда бумаги из папки Трампа выскользнули и упали на пол, Стармер поднял их сам, пошутив позже, что есть строгие правила о том, кому позволено приближаться к американскому лидеру и поэтому «было бы нехорошо, если бы кто-то другой вышел вперед».

Канадский премьер заговорил после отъезда Трампа

Пока Трамп находился на саммите, премьер-министр Канады предпочитал не вступать в открытый спор, уточняет Politico. Однако на заключительной пресс-конференции он резко отреагировал на высказывания американского президента о том, что «Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров и что этот шаг оскорбил президента Владимира Путина».

«Это было личным оскорблением, мягко говоря, для граждан Украины и жителей Крыма, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году — именно это стало причиной исключения Москвы из "восьмерки"», — заявил Карни, отвергнув версию Трампа о том, что Россия была исключена из-за неприязни со стороны других лидеров.

Тем временем чиновники других стран объясняли осторожное поведение политиков тем, что им приходится «ходить по тонкому льду». Один из немецких представителей отметил, что это и есть «реальная политика»: экономическая и военная мощь США оставляет партнерам мало пространства для маневра. Японские делегаты добавили: «У каждого — свой способ взаимодействия с Трампом. Это позволяет G7 сохранить себя для следующего раунда».

Зеленский пролетел 8000 километров ради саммита и оказался разочарован его итогами

По данным The Wall Street Journal, украинский президент Владимир Зеленский покинул саммит в Канаде разочарованным. Его план получить новую поддержку от Запада не сработал, а сам факт участия оказался практически незамеченным — во многом потому, что Трамп уехал с мероприятия досрочно. Зеленский прибыл в Кананаскис уже после его отъезда.

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При этом, как указывает газета, все больше западных чиновников опасаются, что США стремятся к сближению с Россией и готовятся сократить военную помощь Киеву, особенно на фоне того, что странам G7 так и не удалось склонить Трампа к антироссийской риторике. В заявлении, опубликованном от имени председателя саммита — канадского премьера Карни — говорится, что G7 поддерживает усилия Трампа по мирному урегулированию и усиливает давление на Россию. Однако, как отмечает WSJ, в документе отсутствуют жесткие формулировки — например, слова о «вторжении России» или «непоколебимой поддержке Украины», которые использовались Западом в прошлом.

Тем временем британская газета The Guardian обратила внимание, что Зеленский выглядел «печальным» на саммите и настаивал на помощи украинской армии. По данным издания, в украинской делегации царило разочарование и даже злость — Трамп отказался ставить Украину в приоритет, несмотря на то, что Зеленский преодолел более 5000 миль (8000 километров) ради участия в саммите.

Немецкое издание Berliner Zeitung назвало срыв встречи между Трампом и Зеленским «очередным ударом по Киеву». Там отметили, что возвращение американского президента в Вашингтон раньше срока является «горьким сигналом», свидетельствующим о том, что украинский вопрос уходит на второй план для Белого дома.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский надеялся обсудить с Трампом пакет военной помощи и предложил Вашингтону сделку: Киев готов приобрести американское оружие. Однако встреча сорвалась из-за внезапного отъезда главы Белого дома. В администрации президента США заявили, что он вернется в Вашингтон раньше намеченного срока. Хотя официально объяснили это ситуацией на Ближнем Востоке, источники утверждают, что настоящая причина значительно серьезнее.