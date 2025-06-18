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17:15, 18 июня 2025Моя страна

Прохожие в Краснодаре спасли тонувших в бассейне мальчиков с помощью собачьих поводков

Прохожие в Краснодаре вытянули из воды тонувших мальчиков на собачьих поводках
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Кубань 24»

Прохожие в Краснодаре спасли двух мальчиков, тонувших в бассейне за детским садом, с помощью собачьих поводков. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

Местные жители рассказали, что ребята что-то ловили в воде и младший из них сорвался с края. Приятель бросился ему на помощь, но ничего сделать не смог. Оба ребенка не умели плавать и начали тонуть.

Крики детей услышали взрослые. Проходивший мимо мужчина бросился в воду и откинул одного из мальчиков к берегу, но второй ребенок начал тянуть его на дно. Вскоре происходящее увидел другой прохожий, который выгуливал собак. Он быстро снял со своих питомцев поводки, связал их, бросил в воду и вытянул тонувших на сушу.

Ранее в Адыгее полицейский спас 13-летнюю школьницу, оказавшуюся в водной ловушке в бурной реке Белой. Правоохранитель незамедлительно бросился в воду и вывел девочку на сушу.

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