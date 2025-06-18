Путин рассказал о свободно говорящей на китайском языке внучке

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке. Трансляцию ведет РИА Новости.

«Я уже говорил, что некоторые мои близкие и родные люди изучают китайский язык. У моей внучки воспитательница из Пекина, она свободно говорит на китайском языке», — сказал глава государства.

Путин добавил, что его дочь уже давно начала изучать китайский язык с преподавателем, интерес к этому языку в России растет.

В сентябре прошлого года президент рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык. «Члены моей семьи говорят, тоже маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — поделился российский лидер.

