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17:01, 18 июня 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор риска диабета и инсульта

JAHA: Загрязнение океана микропластиком увеличивает риск диабета и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock / Fotodom

Проживание вблизи океанов с высоким уровнем загрязнения микропластиком может увеличить риск диабета 2 типа, инсульта и болезней сердца. Об этом сообщили американские исследователи. Их работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные 152 прибрежных округов США и выяснили: в районах с максимальной концентрацией микропластика в океанской воде частота диабета была на 18 процентов выше, инсульта — на 9 процентов, а ишемической болезни сердца — на 7 процентов, по сравнению с округами, где воды у берегов были относительно чистыми.

Под микропластиком понимаются частицы размером менее 5 миллиметров, а также нанопластик — фрагменты меньше одной тысячной миллиметра. Эти частицы поступают в окружающую среду из упаковок, синтетической одежды, медицинских отходов и других источников. Они проникают в пищу, воздух, воду и даже в подземные водоносные слои прибрежных регионов.

Хотя исследование опирается на данные целых округов, а не отдельных людей, результаты, по мнению авторов, указывают на необходимость дальнейших исследований — в частности, о том, как именно микропластик попадает в организм и влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые показали, что даже самые современные очистные сооружения не способны полностью задержать микропластик. Частицы пластика размером менее пяти миллиметров продолжают проникать в почву, воду и атмосферу, а вместе с ними — опасные химикаты.

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