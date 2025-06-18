Россия вошла в тройку стран с самым дешевым набором для пикника

РИА Новости: Организовать пикник на природе в России стоит в среднем 1165 рублей

Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самым дешевым набором для пикника на природе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

В ходе исследования аналитики проанализировали сведения о стоимости основных продуктов для пикника в странах «Большой двадцатки» (G20). В стандартный набор для ланча на природе эксперты включили хлеб (500 граммов), сыр и ветчина (оба — 200 граммов), яблоки (500 граммов), вода (3 литра), плед (1 штука, размером 150 на 200 сантиметров).

В результате выяснилось, что Россия находится на третьем месте среди крупнейших экономик с самой низкой стоимостью подобного набора. Организовать пикник на природе в РФ обойдется в среднем в 14,8 доллара (примерно 1165 рублей по актуальному курсу валют). Выше в рейтинге по этому показателю оказались только Индонезия (9,1 доллара) и Китай (12 долларов). В среднем же в странах G20 организовать пикник на природе стоит 19,8 доллара.

Несмотря на это, инфляция в России продолжает оставаться на высоком уровне. К началу июня 2025 года темпы роста потребительских цен в стране составили 9,8 процента. В Центробанке (ЦБ) подчеркивали, что высокое инфляционное давление отчетливо прослеживается в первую очередь в продовольственном сегменте.