Россиянам объяснили изменения в блокировке переводов

Депутат Говырин: Переводы добросовестных граждан блокировать не будут

Изменения, в рамках которых в России будут приостанавливать небольшие переводы на карту, не коснутся добросовестных граждан. Их переводы между счетами или через СБП останутся без изменений, объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин, его цитирует Life.ru

С июня 2025 года в России могут приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты россиян, ранее сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Такими правами обладает Росфинмониторинг — регулятор может приостанавливать подозрительные переводы, которые могут использоваться для легализации денег, полученных незаконным путем, или для финансирования экстремистских организаций сроком до 10 дней без участия суда.

По словам Говырина, изменения направлены на борьбу с преступными схемами, а не на ограничение добросовестных операций, таких как переводы от родственников или сбор средств на детские мероприятия. Такие платежи под блокировку не попадут.

«Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник. Это не означает, что переводы между друзьями, родственниками или даже по бытовым договоренностям окажутся под автоматическим надзором. Конечно, нет», — добавил депутат.

Ранее ЦБ предупредил об ограничении объема переводов до 100 тысяч рублей в месяц для дропперов — людей, которых мошенники используют для перевода, обналичивания или получения незаконно полученных средств.