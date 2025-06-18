Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

Россиянке отказались продать кольцо бренда Cartier в Сеуле из-за паспорта

Туристка осталась без кольца люксового бренда Cartier в Сеуле из-за российского паспорта. Об этом сообщает Shot.

Жительница Казани Алсу рассказала, что вместе с мужем отправилась на шопинг в бутик Cartier и решила приобрести кольцо за 2100 долларов (166 тысяч рублей). Путешественница отметила, что около 15 минут консультанты не подходили к ним, хотя других покупателей в магазине не было. В итоге один из продавцов все же ответил на вопросы пары.

Супруги попросили оформить tax free и предоставили паспорт, после чего сотрудники бутика без объяснения причин ушли к начальству. Вскоре к паре вышел администратор и заявил, что не сможет продать роскошное кольцо покупателю с российским паспортом. Муж Алсу даже предложил купить ювелирное изделие без tax free, но ему все равно отказали в обслуживании.

В апреле 2022 года в главном универмаге Парижа жителям России также отказались продавать товары.