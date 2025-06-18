Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 18 июня 2025Ценности

Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

Россиянке отказались продать кольцо бренда Cartier в Сеуле из-за паспорта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Туристка осталась без кольца люксового бренда Cartier в Сеуле из-за российского паспорта. Об этом сообщает Shot.

Жительница Казани Алсу рассказала, что вместе с мужем отправилась на шопинг в бутик Cartier и решила приобрести кольцо за 2100 долларов (166 тысяч рублей). Путешественница отметила, что около 15 минут консультанты не подходили к ним, хотя других покупателей в магазине не было. В итоге один из продавцов все же ответил на вопросы пары.

Материалы по теме:
Пройдоха из трущоб Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
Пройдоха из трущобФальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
14 июля 2018
Людской товар В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Людской товарВ арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
24 апреля 2021

Супруги попросили оформить tax free и предоставили паспорт, после чего сотрудники бутика без объяснения причин ушли к начальству. Вскоре к паре вышел администратор и заявил, что не сможет продать роскошное кольцо покупателю с российским паспортом. Муж Алсу даже предложил купить ювелирное изделие без tax free, но ему все равно отказали в обслуживании.

В апреле 2022 года в главном универмаге Парижа жителям России также отказались продавать товары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

    Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

    В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

    Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

    Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

    Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

    Российские туристы посетили 9D-кинотеатр в Китае и остались с переломами ног и ушибами

    Посол в Израиле рассказал о планах по переносу посольства

    Взорванную дроном ВСУ машину обратившегося к Путину курского чиновника сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости