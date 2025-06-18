Российская актриса получила разрешение священника для роли в «Мастере и Маргарите»

Батюшка разрешил актрисе Такшиной сыграть в «Мастере и Маргарите»

Российская актриса Юлия Такшина рассказала, что перед тем, как согласиться сыграть в спектакле «Мастер и Маргарита», ходила в церковь. Ее слова приводят «Страсти».

Такшина призналась, что сомневалась, получив приглашение участвовать в спектакле, так как вокруг романа писателя Михаила Булгакова ходит немало слухов. По этой причине актриса решила сходить в храм и поговорить со священником, прежде чем дать ответ.

«И батюшка мне рассказал, что очень многие люди приходят в храм, прочитав именно это произведение. Изначально мне предложили роль Геллы, и он мне не разрешил ее сыграть. Он сказал: „Вот в нечисть не играйся, а Маргариту можно“», — рассказала она.

Такшина известна зрителям по роли секретарши Вики в сериале «Не родись красивой». Именно этот проект сделал актрису популярной.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе вспомнил о тяжелой болезни, перенесенной в юности. Он отметил, что ему стало легче после того, как в палату привели священника, который его причастил.