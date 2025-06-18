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16:27, 18 июня 2025Путешествия

Российские пилоты заметили шар с веревкой в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты заметили шар с веревкой в районе аэродрома Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пилоты российской авиакомпании во время полета заметили шар в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что во вторник, 17 июня, экипаж лайнера, летевшего из столицы в Махачкалу, доложил о наблюдении небольшого белого шара с веревкой в районе аэродрома Шереметьево. Он располагался прямо по курсу на 200-300 футов (примерно на 60-91 метр) выше высоты полета. Как пишет источник, разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

В конце мая в районе этого же московского аэропорта пилоты заметили неопознанный летающий объект. Он располагался на высоте полета воздушного судна (около 2,1 тысячи метров).

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