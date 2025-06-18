Политолог Марков: Армия России старается сохранить жизнь мирных людей на Украине

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что армия России старается максимально сохранить жизнь мирного населения, поэтому любая новость о гибели мирных людей на Украине — это «реально новость».

«В России скорбят о погибших киевлянах. Для нас это наши люди. Россия пришла на Украину не убивать, а освобождать людей от преступного неоколониального неофашистского русофобского украинского режима», — высказался о гибели мирных людей Марков.

По его словам, погибшие на Украине стали жертвами украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Также российские войска полностью зачистили от подразделений ВСУ село Новониколаевка в Сумской области.