Российскому бойцу ММА избрали меру пресечения после его спарринга на улице

В Ленобласти бойца ММА Вагабова отправили в СИЗО на 2 месяца

В Ленинградской области суд отправил в СИЗО 33-летнего бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Вагабова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Уголовное дело в отношении него возбудили по двум эпизодам — за стрельбу в автобус и драку на улице. Дело расследуется по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганстве с применением насилия к гражданам.

Задержан спортсмен был после того, как около жилого дома в городе Кудрово он атаковал четырех человек, среди которых были девушки. Сразу после избиения Вагабов скрылся.

Ранее ФСБ показала видео задержания пособников «Артподготовки» (запрещенная в России террористическая организация), готовящих взрывы в РФ.