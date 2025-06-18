«Самая красивая преступница» стала обворовывать богатых любовников ради мечты о доме

В Китае преступница похорошела и стала обворовывать любовников ради покупки дома

Молодая жительница Китая похорошела и стала обворовывать состоятельных любовников, чтобы разбогатеть. Об этом сообщает South China Morning Post.

24-летняя Инь Сюэ из китайской провинции Хунань стала мечтать о богатстве после роскошной свадьбы друзей. Девушка из бедной семьи поставила цель — накопить десять миллионов юаней (109,4 миллиона рублей) на собственный дом в городе Шэньчжэнь. В течение трех лет Инь Сюэ методично реализовывала свой план: делала пластические операции, посещала курсы этикета и сомелье, а затем через приложения знакомилась с богатыми мужчинами. После того как ее раскрыли, интернет-пользователи даже прозвали ее «самой красивой преступницей».

Девушка не просто воровала ценные вещи у любовников, она нанимала грузчиков для полного опустошения их жилищ. Как показало расследование, она выносила абсолютно все — от дизайнерских ремней до бытовой техники и мебели. Награбленное она продавала через маркетплейсы. Восемь ее жертв предпочли не обращаться в полицию, опасаясь публичного позора.

Поймать мошенницу удалось только девятому партнеру, который установил дома скрытые камеры. «Это было в День святого Валентина. Когда я увидел, как моя девушка обносит мой дом, это полностью изменило мой взгляд на мир», — рассказал он полиции.

При этом аферистка вела аскетичный образ жизни: тратила меньше 30 юаней (около 330 рублей) в день, пользовалась бесплатными косметическими пробниками и снимала комнату в подвале отеля в Шанхае. «Я хотела только денег на дом, а не роскошной жизни», — объясняла она на допросах. Инь Сюэ признали виновной, но подробности приговора не разглашаются.

Ранее в Индии задержали 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев обманула 25 мужчин и заключила 25 фиктивных браков. Она получила прозвище «невеста-беглянка» и входила в организованную преступную группу.