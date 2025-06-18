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13:02, 18 июня 2025Наука и техника

Спутники на Восточный впервые доставили самолетом

«Роскосмос»: Спутники на космодром Восточный впервые доставили самолетом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На космодром Восточный впервые доставили спутники самолетом. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В аэропорт Восточного грузовой самолет Ил-76 прибыл с космическими аппаратами «Ионосферы-М» № 3-4. «Это первая доставка космической техники после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Восточного», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4 и 13 малых спутников.

В мае госкорпорация рассказала, что самолет «Роскосмоса» Ту-204-300 выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный.

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